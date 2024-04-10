Премьер Канады даст в суде показания об иностранном вмешательстве в выборы

GN: премьер Канады Трюдо даст показания об иностранном вмешательстве в выборы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду, 10 апреля, даст в суде показания об иностранном вмешательстве в выборы. Об этом сообщает The Global News (GN).

По данным портала, канадские правоохранительные органы установили, что Китай и другие государства пытались вмешаться в электоральный процесс последних двух выборов в Канаде, однако не добились успеха.

«Несколько членов кабинета Трюдо также должны дать показания, в том числе лидер правительственной палаты Карина Гулд», — отмечает Global News.

В сентябре 2023 года стало известно, что правительство Канады проведет расследование о вмешательстве Китая и России в выборы страны. В просочившихся в СМИ документах утверждалось, что КНР вмешивалась в федеральные выборы Канады 2019 и 2021 годов, пытаясь избрать дружественных Пекину кандидатов.