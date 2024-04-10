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16:56, 10 апреля 2024Силовые структуры

Рецидивист расправился с двумя россиянами из ревности к сожительнице

В Екатеринбурге суд приговорил рецидивиста к 15 годам за убийства из ревности

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Екатеринбурге суд приговорил 50-летнего местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за расправу над двумя знакомыми из ревности к сожительнице. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по региону Александр Шульга.

Мужчину признали виновным по статьям 111 и 105 УК РФ. Ранее обвиняемый был судим пять раз, в том числе и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По версии следствия, вечером 7 августа 2022 года пьяный осужденный начал ссориться со знакомым на почве ревности к сожительнице. В результате конфликта он избил пострадавшего, нанеся ему несовместимые с жизнью травмы.

Следующее преступление фигурант совершил днем 16 ноября 2022 года. Мужчина снова выпил и начал спорить с еще одним знакомым, который проявлял знаки внимания к сожительнице злоумышленника. В какой-то момент осужденный схватил кухонный нож и нанес им удары противнику.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который попытался расправиться с возлюбленной и попал в аварию на угнанной машине.

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      Варвара Митина
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