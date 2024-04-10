Рианна захотела изменить одну деталь своей внешности
Барбадосская певица Рианна захотела изменить одну деталь своей внешности. Об этом она рассказала журналу Interview. Соответствующий материал появился на сайте издания.
На вопрос журналиста о том, что она думает о пластической хирургии 36-летняя звезда ответила, что могла бы изменить свой бюст. «Я хочу, чтобы моя грудь вновь поднялась к плечам — туда, где она была раньше. Я не хочу имплантаты. Я просто хочу подтяжку», — объяснила исполнительница. Однако она отметила, что на данный момент глубоко не изучала особенности подобного хирургического вмешательства.
В свою очередь, знаменитость заявила, что никогда бы не сделала пластику живота, и указала, что в целом боится «ложиться под нож».
Ранее также сообщалось, что Рианна в образе монахини обнажила грудь на камеру во время съемки для журнала Interview.