Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:49, 10 апреля 2024Ценности

Рианна захотела изменить одну деталь своей внешности

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Барбадосская певица Рианна захотела изменить одну деталь своей внешности. Об этом она рассказала журналу Interview. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На вопрос журналиста о том, что она думает о пластической хирургии 36-летняя звезда ответила, что могла бы изменить свой бюст. «Я хочу, чтобы моя грудь вновь поднялась к плечам — туда, где она была раньше. Я не хочу имплантаты. Я просто хочу подтяжку», — объяснила исполнительница. Однако она отметила, что на данный момент глубоко не изучала особенности подобного хирургического вмешательства.

В свою очередь, знаменитость заявила, что никогда бы не сделала пластику живота, и указала, что в целом боится «ложиться под нож».

Ранее также сообщалось, что Рианна в образе монахини обнажила грудь на камеру во время съемки для журнала Interview.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      У побережья Крыма рухнул российский военный вертолет. Что известно о случившемся в Черном море?

      Порошенко выступил против мобилизации без решений по демобилизации

      Швейцария рассмотрит долгосрочную программу помощи Украине

      Суд принудительно ликвидировал Киви Банк

      Тайвань проведет военные учения по отражению атаки Китая

      HBO прекратил работу над продолжением «Игры престолов»

      Звезда «Папиных дочек» станет матерью во второй раз

      Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

      На Украине захотели призвать женщин в армию по примеру Израиля

      В Госдуме рассказали о единственном мотиве сотрудничества США с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше