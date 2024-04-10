Барбадосская певица Рианна захотела изменить одну деталь своей внешности. Об этом она рассказала журналу Interview. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На вопрос журналиста о том, что она думает о пластической хирургии 36-летняя звезда ответила, что могла бы изменить свой бюст. «Я хочу, чтобы моя грудь вновь поднялась к плечам — туда, где она была раньше. Я не хочу имплантаты. Я просто хочу подтяжку», — объяснила исполнительница. Однако она отметила, что на данный момент глубоко не изучала особенности подобного хирургического вмешательства.

В свою очередь, знаменитость заявила, что никогда бы не сделала пластику живота, и указала, что в целом боится «ложиться под нож».

Ранее также сообщалось, что Рианна в образе монахини обнажила грудь на камеру во время съемки для журнала Interview.