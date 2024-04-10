Россиян предупредили о фейковых приложениях российских банков в App Store

МВД: в App Store появились поддельные приложения банков ВТБ и «Тинькофф»

В магазине приложении для устройств на базе операционной системы iOS App Store появились поддельные приложения российских банков ВТБ и «Тинькофф», которые воруют личные данные. Об этом россиян предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

«Оба приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков. Но к ВТБ и банку "Тинькофф" они никакого отношения не имеют», — отметили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что появившиеся в App Store поддельные мобильные банки являются фишинговыми приложениями, главная цель которых украсть персональную информацию. «Не скачивайте их и не вводите свои данные», — отмечается в сообщении.

9 апреля стало известно, что приложение «Тинькофф» стало вновь доступно в магазине App Store под новым названием «Т-помощь». В банке подчеркнули, что новое приложение может быть доступно в App Store только несколько часов.

В связи с санкциями российские банки начали размещать в магазинах приложений замаскированные копии мобильных банков. Так, в частности, поступали ВТБ и Сбербанк. Однако впоследствии новые сервисы банков удаляли с платформ.