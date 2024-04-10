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14:19, 10 апреля 2024Путешествия

Россиян предупредили о загрязнении побережья Сочи сточными водами

Академик РАН Онищенко предупредил россиян о загрязнении побережья Сочи

Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко предупредил россиян о загрязнении побережья Сочи сточными водами. Его слова приводит НСН.

Собеседник издания отметил, что во время подготовки к Олимпиаде 2014 года он ставил задачу навести порядок с очисткой прибрежной зоны. Онищенко подчеркнул, что Сочи — это не просто город, а 180 километров побережья Черного моря, где люди хотят отдыхать на пляжах.

«Там всегда очень остро стояла проблема сброса хозфекальных сточных вод. Тогда была разработана программа, она частично была реализована, когда не каждый санаторий сам по себе сбрасывал, а когда строился коллектор», — пояснил академик, добавив, что проблема загрязнения побережья сточными водами окончательно не решена.

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Кроме того, по словам врача, перегрузка курортов Сочи достигла критической отметки.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что бронирование отдыха в Сочи в 2024 году идет не менее активно, чем в 2023-м. Он рассказал, что в мае на популярном отечественном курорте можно отдохнуть за 30-35 тысяч рублей.

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      Алина Черненко
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