Россиянина приговорили к заключению за попытку поджога военного аэродрома

Россиянина приговорили к 9 годам за попытку поджога военного аэродрома в Липецке

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании признал 19-летнего жителя Липецкой области Всеволода Куликова виновным в покушении на госизмену, а также в попытке поджога части взлетно-посадочной полосы военного аэродрома и желании примкнуть к легиону «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Россиянин приговорен к девяти годам заключения, сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря суда Ирины Жирновой, путем частичного сложения наказаний подсудимому окончательно назначено девять лет лишения свободы. Поясняется, что три года мужчина должен будет отбыть в тюрьме, а шесть лет в колонии строгого режима.

«В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы без штрафа», — добавила Жирнова.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленный законом срок, резюмировала она.

Ранее стало известно о том, что жительницу Марий Эл наказали из-за наклейки с бело-сине-белым флагом на номерных знаках машины. В суде напомнили, что такое сочетание цветов является символом легиона «Свобода России».