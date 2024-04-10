Россиянка привезла родственникам подарки из Турции и нарвалась на уголовное дело

Mash Gor: россиянку поймали на таможне в Грозном с драгоценностями в чемодане

Россиянка попыталась ввезти в страну драгоценности на сотни тысяч рублей и нарвалась на уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, пассажирка прилетела в Грозный из Стамбула. Ее поймали во время прохождения зеленого коридора в аэропорту.

В чемодане туристки среди личных вещей нашли незадекларированные золотые украшения: 24 браслета и 6 цепочек. На таможне женщина заявила, что привезла ценности из Турции в подарок родственникам.

Таможенная экспертиза определила, что украшения изготовлены из золота 585-й пробы с вставками из фианитов. Груз оценили в 1,5 миллиона рублей. Уточняется, что в отношении россиянки возбудили уголовное дело о контрабанде.

Ранее в аэропорту Новосибирска у пассажира из Таиланда изъяли кораллы. Мужчина рассказал, что собрал их на пляже и привез в качестве сувенира.