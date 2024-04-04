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20:01, 4 апреля 2024Путешествия

Россиянина задержали в аэропорту из-за сувенира из Таиланда

Российского туриста задержали на таможне в Новосибирске из-за кораллов в багаже

Фото: ФТС России

Россиянин попытался провезти в страну из Таиланда кораллы и попался на таможне. Об этом сообщило Сибирское таможенное управление.

Туриста задержали при прохождении «зеленого» коридора в аэропорту Новосибирска, куда он прилетел с курорта Пхукет. В его багаже нашли 19 фрагментов морских кораллов. 41-летний мужчина заявил, что собрал их на пляже и вез домой в качестве сувенира, а о необходимости декларировать предметы не знал.

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В ведомстве уточнили, что ввоз кораллов регулируется Конвенцией о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами дикой фауны и флоры (СИТЕС). Тропические сувениры оправили на экспертизу, по результатам которой правоохранители примут процессуальное решение.

Ранее другой россиянин попытался вывезти в Казахстан двухметрового крокодила. Деревянный ящик с живым хищником нашли в грузовике мужчины.

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      Мария Борисова
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