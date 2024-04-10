Российские полицейские вывезли мигрантов во время рейда и сделали им предложение

В Красноярске полиция предложила мигрантам заключить контракты ради гражданства

В Красноярске сотрудники полиции во время рейда вывезли мигрантов из овощехранилища и других предприятий и сделали им одно предложение. Об этом сообщило издание «Проспект Мира» в Telegram-канале.

Российские стражи правопорядка посетили несколько мест в Березовском районе. Они проверили у мигрантов документы. Один из полицейских отметил, что каждый иностранец может получить российское гражданство, если подпишет контракт с Минобороны страны.

В 2024 году полиция выявила 165 жителей Красноярска с приобретенным гражданством, которые не встали на воинский учет. Из них больше десяти человек стали сотрудничать с оборонным ведомством.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции начали опрашивать москвичей о мигрантах и оружии. Эти мероприятия связаны с усилением по работе с иностранными гражданами после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.