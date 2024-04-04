Москвичей начали опрашивать о мигрантах и оружии после «Крокуса»

«Осторожно, Москва»: полицейские начали опрос москвичей о мигрантах и оружии

Сотрудники полиции начали опрашивать москвичей о мигрантах и оружии. Эти мероприятия связаны с усилением по работе с иностранцами после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Как выяснило издание, в разных районах столицы участковые последние дни осуществляли обход домов. У жителей и владельцев жилья переписывали паспортные данные всех, кто живет в квартирах, и места прописки.

Во время обхода правоохранители задавали вопросы о мигрантах и возможных жалобах на них. Кроме того, их интересовало наличие оружия в доме.

До этого сообщалось, что материалы, которыми были отделаны стены концертного зала «Крокуса», могли способствовать стремительному развитию пожара, устроенного террористами.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле» террористы открыли стрельбу по мирным людям и подожгли здание. По последним данным, в результате теракта пострадали 695 человек.