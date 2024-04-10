Российские пранкеры заставили главу МОК помолиться

Пранкеры заставили главу МОК Баха помолиться в честь «святых Вована и Лексуса»

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заставили главу МОК Томаса Баха помолиться в честь «святых Вована и Лексуса» для срыва Всемирных игр дружбы. Пранк был показан в эфире Первого канала в рамках «Шоу Вована и Лексуса», передает ТАСС.

«Это герои континента, и если вы повторите это [молитву], то было бы здорово», — сказал Лексус, связавшийся с Бахом по видеосвязи под видом африканского политика. Пранкер вместе с Бахом обратился к «святым» и попросил их принять «правильное решение» за предотвращение проведения Всемирных игр дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября в России.

В начале апреля Бах в разговоре с Вованом и Луксусом заявил, что у участников Всемирных игр дружбы в России могут возникнуть проблемы с Олимпийскими играми. Он также назвал Игры дружбы политическими играми, которые пойдут на пользу Москве.