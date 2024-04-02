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11:07, 2 апреля 2024Интернет и СМИ

Глава МОК предупредил о последствиях для участников Игр дружбы в России

Глава МОК Бах предупредил о проблемах с Олимпиадой для участников Игр дружбы

Фото: Denis Balibouse / Reuters

У участников Всемирных игр дружбы в России могут возникнуть проблемы с Олимпийскими играми, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. О последствиях он предупредил в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Видео опубликовано в Telegram-канале пранкеров.

Вован и Лексус связались с Бахом от имени африканского политика. «Они (африканские страны — прим. «Ленты.ру») должны осознавать, что, принимая участие в этих Играх дружбы, они принимают чью-то сторону. Могут возникнуть риски, скажем, к Олимпийским играм», — сказал глава МОК.

Он также назвал Игры дружбы политическими играми и заявил, что считает их риском для всей спортивной системы.

Ранее сообщалось, что Бах в беседе с пранкерами также рассказал об отслеживании слов россиян в публичном поле. Он раскрыл, что была создана специальная комиссия, которая следит за заявлениями российских спортсменов в СМИ и интернете.

Перед этим президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил Вовану и Лексусу, что участие стран в Играх дружбы — политический вопрос. Он заявил, что странам следует избегать участия в этих состязаниях.

ЖЗЛ
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      Маргарита Щигарева
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