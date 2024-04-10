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09:57, 10 апреля 2024Экономика

Российские производители импортозаместили половину сетевого оборудования

«Ведомости»: операторы связи заявили об импортозамещении половины оборудования

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Российские производители успешно импортозаместили зарубежное сетевое оборудование — 50 процентов от всех позиций уже имеют отечественные аналоги. Об этом заявил генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан, его слова приводит газета «Ведомости».

При этом оставшаяся половина — оборудование для сетей 3G, которое постепенно выходит из эксплуатации, добавил он. «Поэтому самое сложное пройдено. Дальше я не вижу больших проблем», — отметил глава компании.

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По указу президента России, с 2025 года операторы связи должны будут перевести все объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественные решения. Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что компания выполнит эти требования. Однако на данный момент не определено, какие системы должны быть отнесены к КИИ, этот перечень должно утвердить Минцифры, добавил глава профильного департамента ведомства Дмитрий Тур.

Представитель Tele2 согласился с оценками «Мегафона». Оператор надеется, что отечественные разработки в рамках форвардных контрактов с производителями закроют потребность в оборудовании в среднесрочной перспективе. Эти соглашения на сумму более 100 миллиардов рублей на поставку 75 тысяч базовых станций до 2030 года были заключены в конце 2022-го.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков назвал среди вендоров отечественного телекомоборудования Yadro, Т8, «Элтекс», «Булат», «Иртею» и другие компании. Сейчас ежегодно в РФ запускается 60-100 тысяч новых базовых станций, и основной вопрос заключается в том, смогут ли производители удовлетворить потребность операторов, добавил он.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные таможенной статистики сообщала, что в 2023 году объем завезенных в Россию базовых станций связи их компонентов (приемопередатчик, выносной радиоблок, радиомодуль) вырос на 15 процентов в натуральном выражении и на 56 процентов в денежном (год к году). Большей частью производителями оборудования являются мировые лидеры отрасли — Huawei, Ericsson и Nokia.

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