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17:36, 10 апреля 2024Экономика

Российскую пенсионерку-инвалида переселили в барак

В Красноярском крае пенсионерку переселили из аварийного дома в барак

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

В городе Лесосибирске Красноярского края 72-летнюю пенсионерку с инвалидностью второй группы переселили из аварийного дома в барак. Об этом сообщает «Федерал пресс».

Россиянка попала под расселение по нацпроекту «Жилье и городская среда». Власти купили для нее квартиру за два миллиона рублей, но жилье оказалось непригодным для проживания. Прокуратура выяснила, что организаторы аукциона, на котором продавался объект, не обратили внимание на год постройки — 1990-й — и отсутствие электричества.

«Стены были с подтеками и отслойками, ванна шаталась, а ширина дверного проема оказалась всего 65 сантиметров, что не может обеспечить безопасную эвакуацию в случае пожара», — рассказали в ведомстве. В прокуратуре добавили, что за прием ветхого жилья было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее пожилая жительница Смоленска лишилась квартиры и сбережений из-за телефонных мошенников.

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      Александра Качан
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