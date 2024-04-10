Раскрыта роль щекотки в сексе

Ученые Института патофизиологии Университетского медицинского центра Майнца раскрыли роль щекотки в сексе. Кратко о результатах исследования рассказывается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Специалисты опросили 719 человек, которые практиковали щекотку как часть своего обычного сексуального поведения. У них наблюдалась книсмолагния, то есть они могли испытывать сексуальное возбуждение от щекотки.

По словам авторов, предыдущие исследования щекотки в основном были сосредоточены на ее игровых аспектах и сенсорных механизмах. В новой работе впервые была изучена роль щекотки в сексуальном контексте. Результаты показали, что диапазон опыта, приводящего к сексуальному удовлетворению, на самом деле шире, чем считалось ранее.

Большинство из 719 участников исследования заявили, что щекотка может удовлетворить их сексуально. Почти половина респондентов сообщили, что могут достичь сексуального удовлетворения и без щекотки. Четверть респондентов, напротив, заявили, что испытывали оргазм исключительно благодаря щекотке. При этом оказалось, что фетиш во многих случаях сформировался из-за того, что респонденты в детстве смотрели мультфильмы, где персонажи щекотали друг друга.

Авторы отмечают, что щекотка может выступать интимной деятельностью, требующей определенного уровня взаимного доверия. Это может связывать людей и служить выходом сексуальной энергии.