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16:48, 10 апреля 2024Мир

Швейцария подчеркнула невозможность урегулирования по Украине без России

Глава МИД Швейцарии Кассис: урегулирование по Украине невозможно без России

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Урегулирование по Украине невозможно без участия России даже в случае ее отказа от саммита в Швейцарии, заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Трансляция ведется на YouTube-канале Федерального совета (правительства) Швейцарии.

Кассис выступил с заявлением в ходе совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Ахмерд о проведении в стране мирного саммита по Украине в июне. Он подчеркнул, что в январе швейцарские власти направили России запрос об участии в конференции.

«Ни один мирный процесс не может быть возможен без России, даже если Москва не примет участия», — заявил глава швейцарского МИД. Он добавил, что в феврале Россия сообщила об отказе принять участие в первом саммите в Швейцарии.

Ранее Ахмерд сообщила о проведении первого мирного саммита по Украине с 15 по 16 июня в швейцарском Бюргенштоке.

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      Юрий Леонов
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