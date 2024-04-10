Швейцария заявила о раздумьях о приглашении России в мирный процесс по Украине

МИД Швейцарии: нужно подумать, как пригласить Россию в мирный процесс по Украине

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил о раздумьях о приглашении России в мирный процесс по Украине. Об этом глава швейцарского внешнеполитического ведомства рассказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом страны Виолой Ахмерд.

По его словам, Россия рано или поздно должна принять участие в мирном процессе по Украине, однако необязательно, чтобы она была там в первый день.

«Можно также представить, что в первый же день мы договоримся о лучшем времени, когда пригласить Россию к участию. В мире существуют разные взгляды на то, какую роль должна играть Россия в этом процессе. Мы должны договориться», — отметил дипломат.

Кассис также подчеркнул, что урегулирование по Украине невозможно без участия России даже в случае ее отказа от саммита в Швейцарии. Он сообщил, что в январе швейцарские власти направили России запрос об участии в конференции, однако в феврале российская сторона ответила отказом.