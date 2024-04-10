СК проверит Гоар Аветисян на экстремизм из-за видео о Салтанат Нукеновой

Казахский правозащитник Антон Бударов попросил Следственный комитет (СК) России проверить визажистку Гоар Аветисян на экстремизм. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что блогерша опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) видео, где высказалась о проблеме домашнего насилия и о погибшей от рук мужа — экс-министра Казахстана Куандыка Бишимбаева — Салтанат Нукеновой. Так, она понадеялась на справедливое наказание для обвиняемого и призвала женщин заканчивать нездоровые отношения с мужчинами.

В свою очередь, Бударов увидел в ролике ссылку на страницу двоюродного брата погибшей Айтбека Нукенова, чьи взгляды, по мнению правозащитника, являются экстремистскими и антироссийскими. Таким образом, подавший жалобу счел, что инфлюэнсерша своим упоминанием Нукенова нанесла России вред.

Ранее в апреле председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская захотела проверить телеведущую и актрису Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) на оправдание терроризма.