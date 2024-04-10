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04:07, 10 апреля 2024Экономика

Стало известно о планах США запретить пользоваться программами «Касперского»

CNN заявил о планах США запретить использовать программы «Касперского» в стране

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Администрация США планирует запретить американским гражданам и предприятиям использовать любое программное обеспечение, созданное «Лабораторией Касперского». Об этом заявил телеканал CNN со ссылкой на близкие к ситуации источники.

Предполагается, что решение вступит силу уже в мае. Его приняли из соображений национальной безопасности. По данным телеканала, правительственные структуры США уже не могут пользоваться программами российского разработчика. Однако аналогичные меры для частных компаний и граждан обладают «беспрецедентным характером».

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Ожидается, что ограничения выпустят по линии министерства торговли страны.

В 2022 году США внесли российскую «Лабораторию Касперского» в список компаний, угрожающих нацбезопасности страны. В перечень также вошли две компании из КНР.

В 2018 году ПО «Лаборатории Касперского» запретили использовать в госучреждениях США, в 2019 году запрет стал бессрочным. Тогда компанию обвинили в тесных связях с российскими спецслужбами: доказать обратное не удалось даже в суде.

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      Марина Совина
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