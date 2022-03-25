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США внесли российскую компанию в список угрожающих нацбезопасности

США назвали угрожающими нацбезопасности «Лабораторию Касперского» и две компании из КНР

Фото: Global Look Press

США внесли российскую «Лабораторию Касперского» в список компаний, угрожающих нацбезопасности страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Федеральной комиссии по связи США.

Сообщается, что ведомство назвало угрозой для нацбезопасности также две компании из КНР и заявило, что продукты под брендами трех предприятий представляют неприемлемый риск для США и народа страны.

В 2018 году ПО «Лаборатории Касперского» запретили использовать в госучреждениях США, в 2019 году запрет стал бессрочным. Компанию тогда обвинили в тесных связях с российскими спецслужбами, и доказать обратное не удалось даже в суде.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена начала проверку облачного сервиса китайского техногиганта Alibaba, так как в политике компании заподозрили угрозу национальной безопасности страны.

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Марина Совина
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