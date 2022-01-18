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США увидели в китайском техногиганте угрозу нацбезопасности

Администрация президента США начала проверку Alibaba из-за угрозы нацбезопасности

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена начала проверку облачного сервиса китайского техногиганта Alibaba, так как в политике компании заподозрили угрозу национальной безопасности США, сообщили Reuters анонимные источники. Американское правительство постепенно ужесточает контроль над китайскими технологическими фирмами, которые сотрудничают с компаниями из США.

В первую очередь власти намерены выяснить, как Alibaba Cloud хранит данные клиентов из США (включая личную информацию и интеллектуальную собственность) и может ли правительство Китая получить к ним доступ. Администрация Байдена также опасается, что корпорация по решению Пекина может закрыть американским пользователям доступ к информации в своем хранилище. Кроме того, в США приняли во внимание, что облачные серверы являются излюбленной мишенью хакеров: они позволяют скрыть, откуда и кем совершена кибератака, и открывают преступникам доступ к большому числу клиентских сетей.

Если власти обнаружат в работе сервиса риски для нацбезопасности, регуляторы США могут заставить компанию принять соответствующие меры или вообще запретить свои гражданам пользоваться этой платформой. Эксперты заявляют, что облачный сервис — небольшая, но очень перспективная часть бизнеса Alibaba. Если регулирующие органы запретят сделки между американскими компаниями и Alibaba Cloud, это решение нанесет ущерб одному из «столпов» развития бизнеса корпорации, а также ее репутации.

Alibaba от TradingView

При бывшем президенте США Дональде Трампе министерство торговли также выражало обеспокоенность работой Alibaba Cloud, но администрация Байдена начала официальную проверку. Кроме того, в ноябре 2021 года США внесли в черный список восемь китайских технологических компаний — также из-за соображений нацбезопасности. Фирмы были добавлены в список за их якобы помощь китайским военным, а также за попытки «приобрести товары американского происхождения для поддержки военных приложений». 

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Софья Ермакова
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