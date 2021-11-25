США пошли на обострение торговой войны с Китаем

США решили пойти на обострение торговой войны и внесли в черный список десяток китайских технологических компаний, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Об этом пишет CNBC.

Восемь технологических организаций, базирующихся в Китае, были добавлены в список за их якобы помощь китайским военным, а также за попытки «приобрести товары американского происхождения для поддержки военных приложений». США давно утверждают, что фирмы собирают конфиденциальную информацию в интересах Народно-освободительной армии КНР. Коммунистическая партия Китая ранее заявляла, что не занимается промышленным шпионажем.

«Глобальная торговля и коммерция должны поддерживать мир, процветание и хорошо оплачиваемую работу, а не риски национальной безопасности», — отметила министр торговли США Джина Раймондо. Всего в список было добавлено 27 новых организаций из Китая, Японии, Пакистана и Сингапура. Потенциальные поставщики компаний из списка теперь должны будут подать заявку на получение лицензии, прежде чем они смогут продать им товар. Заявки, скорее всего, будут отклонены, отмечает издание.

В феврале президент США Джо Байден пообещал не ввязываться в торговые войны с Китаем, как это делал его предшественник Дональд Трамп, и вместо этого конкурировать со второй экономикой мира в рамках международных правил.