Стало известно об угрозе затопления многоэтажки в центре Оренбурга
Под угрозой затопления оказалась многоэтажка в центре Оренбурга, находящаяся в ЖК «Риверсайд». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По их данным, до этого момента вода не поднималась выше фундамента многоквартирных домов. Сотрудники МЧС начали выкладывать водоналивные дамбы на главное набережной.
9 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал местных жителей эвакуироваться до прихода паводков. Он обратился к жителям ЖК «Гранд-парк», поселков Солнечный и имени Куйбышева, а также СНТ за микрорайоном Заречный в южной части города и попросил их не дожидаться приходов воды.
Всего весеннее половодье затронуло 39 регионов России. На данный момент сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в результате чего подтопило тысячи домов и участков.