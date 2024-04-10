Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:29, 10 апреля 2024Россия

В Оренбурге рассказали о проблемах с водоснабжением

В поселках Оренбурга отключат воду из-за подтопления трансформаторной подстанции

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Трансформаторную подстанцию в Оренбурге подтопило, из-за чего будут отключены насосы и остановлен водозабор в Ивановском сельсовете. Об этом со ссылкой на «Росводоканал Оренбурга» пишет ТАСС.

По данным специалистов, в среду, 10 апреля, из-за подтопления трансформаторной подстанции в Ивановском сельсовете будет отключено насосное оборудование и остановлен водозабор. Ограничения начнут действовать в 10:00 (08:00 по московскому времени). «Жителям поселков Экодолье, Ивановка, Приуралье, Перовский необходимо сделать запасы воды», — рассказали власти о проблемах с водоснабжением.

В дальнейшем воду будут подавать из запасов резервуаров чистой воды по графику с 19 до 21 часа.

Ранее мэр города Сергей Салмин заявил, что в течение трех суток в Оренбурге ожидается беспрецедентное наводнение.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Как так-то?» Боец СВО почти год лежит в коме, но в части его считают дезертиром и не платят довольствие

      Иностранца арестовали за совершенное 18 лет назад изнасилование певицы

      В Москве детсадовец скинул нюдсы представившимся Владом Бумагой мошенникам

      Стало известно об обороне ВСУ на купянском направлении

      Россиян предупредили о фейковых приложениях российских банков в App Store

      Гуцул рассказала о любви гагаузов к российским телеканалам

      Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

      Россия нарастила вывоз нефти почти до годового максимума

      Полпред в УФО заявил о казахстанском факторе в ситуации с паводками

      Экспорт оружия из Германии на Украину побил рекорды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше