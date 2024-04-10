Турист расправился с колумбийским хирургом на популярном курорте Таиланда

AP News: испанский турист жестоко расправился с колумбийским хирургом на Пангане

Испанский турист жестоко расправился с колумбийским хирургом на популярном тайском курорте Панган. Подробностями истории поделилось агентство AP News.

Судебный процесс над 29-летним сыном испанских актеров Даниэлем Санчо Брончало начался в Таиланде 9 апреля. Его обвиняют в том, что он лишил жизни и расчленил колумбийца Эдвина Арриету Артеага. Пластиковые пакеты с частями его тела были обнаружены на свалке курорта, известного своими рейв-вечеринками.

Отмечается, что испанец лишь частично признал свою вину по ряду обвинений. Подозреваемого привезли в суд в закрытой машине, чтобы его не видели журналисты. Его отец, актер Родольфо Санчо, также пришел в суд, но отказался от комментариев.

В мае 2023 года в Таиланде турист из Польши лишил жизни свою украинскую подругу. Он оставил рядом с ее телом пилу, попытался скрыться и попался полиции.

