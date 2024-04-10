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15:42, 10 апреля 2024Силовые структуры

Укравшего 44 миллиона рублей у экс-замглавы аппарата Госдумы мошенника задержали

МВД задержало афериста, похитившего 44 млн руб. у экс-замглавы аппарата Госдумы

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Ульяновской области, подозреваемого в хищении 44,3 миллиона рублей у бывшего первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД, и собеседника из территориального отдела полиции.

В отношении предполагаемого мошенника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Ему уже предъявили обвинение.

По данным следствия, аферисты, представляясь сотрудниками Центробанка, общались с Безверховым через мессенджер с ноября 2022 года по апрель 2023-го. За полгода потерпевший успел сообщить им личные данные и коды, из-за чего в общей сложности лишился 44,3 миллиона рублей.

В апреле 2023 года экс-замглавы пришел в банк, где находились его средства, и обнаружил отсутствие денег. Он обратился с заявлением в полицию.

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      Олеся Мицкевич
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