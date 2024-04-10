Укравшего 44 миллиона рублей у экс-замглавы аппарата Госдумы мошенника задержали
Сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Ульяновской области, подозреваемого в хищении 44,3 миллиона рублей у бывшего первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД, и собеседника из территориального отдела полиции.
В отношении предполагаемого мошенника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Ему уже предъявили обвинение.
По данным следствия, аферисты, представляясь сотрудниками Центробанка, общались с Безверховым через мессенджер с ноября 2022 года по апрель 2023-го. За полгода потерпевший успел сообщить им личные данные и коды, из-за чего в общей сложности лишился 44,3 миллиона рублей.
В апреле 2023 года экс-замглавы пришел в банк, где находились его средства, и обнаружил отсутствие денег. Он обратился с заявлением в полицию.