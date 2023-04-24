Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:43, 24 апреля 2023Силовые структуры

Мошенники украли у экс-замглавы аппарата Госдумы 44 миллиона рублей

Мошенники за полгода украли у экс-замглавы аппарата Госдумы Безверхова 44 миллиона рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мошенники за полгода обманом получили от бывшего первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова многомиллионную сумму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С ноября 2022-го по апрель 2023 года неизвестные от имени сотрудников Центробанка звонили Безверхову через мессенджер. Им потерпевший сообщал личные данные и коды, из-за чего в общей сложности лишился 44,3 миллиона рублей. Безверхов с заявлением обратился в полицию. По факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 («Кража, совершенная в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее мать советника сенатора Татьяна Адабаш заявила, что мошенники вынудили ее отдать 2,6 миллиона рублей и скрыться.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о переговорах с Россией по обмену всех военнопленных
Айза Анохина прокомментировала новость о разводе Гуфа
В Совфеде заявили о предотвращенной США третьей мировой войне
В Британии предрекли провал контрнаступления Украины
МИД России назвал желаемые города для переезда штаб-квартиры ООН
Россияне раскритиковали голос Анастасии Волочковой
Корабль ТОФ «Адмирал Трибуц» проведет учение по ликвидации подлодки
Французский клуб заинтересовался игроком РПЛ
Девушка потратила более пяти миллионов рублей на пластику и поделилась опытом
Стали известны причины смерти воспитанников интерната в Санкт-Петербурге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.