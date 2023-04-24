Мошенники украли у экс-замглавы аппарата Госдумы 44 миллиона рублей

Мошенники за полгода украли у экс-замглавы аппарата Госдумы Безверхова 44 миллиона рублей

Мошенники за полгода обманом получили от бывшего первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова многомиллионную сумму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С ноября 2022-го по апрель 2023 года неизвестные от имени сотрудников Центробанка звонили Безверхову через мессенджер. Им потерпевший сообщал личные данные и коды, из-за чего в общей сложности лишился 44,3 миллиона рублей. Безверхов с заявлением обратился в полицию. По факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 («Кража, совершенная в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее мать советника сенатора Татьяна Адабаш заявила, что мошенники вынудили ее отдать 2,6 миллиона рублей и скрыться.