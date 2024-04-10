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01:54, 10 апреля 2024Россия

Семью Байденов назвали спонсорами терактов в России

Депутат Шеремет назвал семью Байденов спонсорами терактов в России
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что семья президента США Джо Байдена причастна к терактам в России. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет назвал семью Байденов спонсорами терактов в России и напомнил, что нефтегазовая компания Burisma Holdings тесно связана с сыном американского лидера Хантером. «Они привыкли зарабатывать свои дивиденды на крови других», — обвинил он.

По мнению парламентария, президентство Байдена сыграло с США злую шутку.

«Долгие годы США позиционировали себя как борцы с международным терроризмом, не заметив, как у власти оказался не только спонсор, но и тот, кто создавал международные террористические группировки для обогащения на крови других народов», — заключил Шеремет.

Ранее в Следственном комитете России назвали спонсоров терактов в России. По утверждению следователей, денежные средства поступали террористам через коммерческие организации, в том числе украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings. Эти деньги якобы использовались для осуществления терактов на территории страны и за ее пределами на протяжении последних лет.

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      Марина Совина
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