Семью Байденов назвали спонсорами терактов в России
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что семья президента США Джо Байдена причастна к терактам в России. Его слова приводит РИА Новости.
Шеремет назвал семью Байденов спонсорами терактов в России и напомнил, что нефтегазовая компания Burisma Holdings тесно связана с сыном американского лидера Хантером. «Они привыкли зарабатывать свои дивиденды на крови других», — обвинил он.
По мнению парламентария, президентство Байдена сыграло с США злую шутку.
«Долгие годы США позиционировали себя как борцы с международным терроризмом, не заметив, как у власти оказался не только спонсор, но и тот, кто создавал международные террористические группировки для обогащения на крови других народов», — заключил Шеремет.
Ранее в Следственном комитете России назвали спонсоров терактов в России. По утверждению следователей, денежные средства поступали террористам через коммерческие организации, в том числе украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings. Эти деньги якобы использовались для осуществления терактов на территории страны и за ее пределами на протяжении последних лет.