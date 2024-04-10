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16:13, 10 апреля 2024Бывший СССР

В Киеве усомнились в восстановлении энергосистемы Украины до зимы

На Украине усомнились в восстановлении энергосистемы страны до зимы

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Восстановить энергосистему Украины до наступления холодов, скорее всего, не получится. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передает «РБК-Украина».

По его словам, ситуация с объемом генерации на Украине «очень сложная». Он также отметил, что времени на решение данных проблем у Киева нет.

Омельченко уточнил, что «Укрэнерго» пытается нарастить поставки электроэнергии из европейских стран, однако речь идет об увеличении уровня импорта с нынешнего максимума в 1,7 гигаватта до 2 гигаватт. И, по оценкам представителя Центра Разумкова, к следующей зиме в украинской энергосистеме все-таки сохранится дефицит на уровне 2-3 гигаватт.

Причиной этого, по его словам, являются регулярные повреждения инфраструктуры в результате обстрелов. При этом средств на ремонтные работы у компаний нет. Для восстановления энергообъектов и оборудования, добавляет Омельченко, придется поднимать тарифы. Кроме того, на эти цели, возможно, придется перенаправить средства, которые планировалось потратить на строительство новых блоков атомных электростанций.

Ранее стало известно, что на Украине с 22 по 29 марта в результате ударов были повреждены пять из шести теплоэлектростанций. Это привело к потере 80 процентов генерирующих мощностей местного энергохолдинга ДТЭК.

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      Екатерина Грищенко
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