В Москве детсадовец скинул нюдсы представившимся Владом Бумагой мошенникам

В Москве детсадовец скинул нюдсы мошенникам, которые представились популярным блогером Владом Бумагой (А4). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Несколько дней назад семилетний ребенок получил заявку в друзья от мошенника, профиль которого был назван именем Влада Бумаги. От его лица мальчику предложили сняться в новом ролике для канала и попросили фотографии. Сначала мошенники запросили обычные фотографии ребенка, затем попросили его сфотографироваться в обнаженном виде.

Ребенок выполнил все указания, полученные в сети, после чего «Влад Бумага» начал требовать новые кадры и угрожать, что расправится над его матерью или выложит фотки на разных сайтах, если просьбы не будут выполнены.

Мальчик рассказал о произошедшем своей маме, которая сразу же обратилась в полицию. Переписку она прочитать не успела, потому что ее в одностороннем порядке удалили мошенники. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее 14-летняя школьница из Щелково отправила свои нюдсы мошеннику, который пообещал снять ее в клипе российской певицы Клавы Коки. Подросток наткнулась в сети на объявление о поиске девушек в съемки музыкального ролика исполнительницы. Девочка заполнила анкету, после чего с ней связался неизвестный мужчина, который представился менеджером