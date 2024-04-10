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08:00, 11 апреля 2024Экономика

В Москве подешевела аренда квартир

Аренда квартир в Москве подешевела на 10 %

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Долгосрочная аренда квартир в Москве в среднем подешевела на 10 процентов за полгода. На рынке начали восстанавливаться бюджетные предложения, об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Средняя стоимость аренды в столице снизилась до 80 тысяч рублей в месяц. Доля студий и однокомнатных квартир, которые обычно стоят дешевле, выросла с 27 процентов осенью 2023 года до 34 процентов весной 2024 года. Кроме того, «двушки» и «трешки» подешевели на 19 процентов. Сейчас в сегменте студий и однокомнатных квартир аренда стоит в среднем 60 тысяч рублей в месяц, в сегменте двух- и трехкомнатных квартир — 100 тысяч рублей.

Сильнее всего съемное жилье подешевело в Хамовниках — на 36 процентов относительно цен в сентябре 2023 года, до 148 тысяч рублей в месяц. Также заметно больше доступных квартир стало в районе Ростокино и на Проспекте Вернадского — средняя цена снизилась на 34 и 24 процента соответственно.

Жуков отметил, что наиболее удачным временем для аренды квартиры станет период со второй половины апреля до конца мая. «Ближе к майским праздникам и до июля можно ожидать традиционное снижение спроса, благодаря чему рост стоимости аренды жилья еще замедлится. Возможно, собственники будут готовы пойти на снижение ставок, чтобы быстрее сдать квартиру до начала сезона отпусков», — пояснил он.

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута посоветовал собственникам размечать планировку квартиры при создании объявления о сдачи в аренду, чтобы заключить выгодную сделку.

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      Александра Качан
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