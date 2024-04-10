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16:12, 10 апреля 2024Экономика

Россиянам дали советы для выгодной сдачи квартиры в аренду

Эксперт Ракута: размещая объявление об аренде, загрузите планировку квартиры

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Перед сдачей квартиры в аренду прежде всего необходимо провести генеральную уборку. Свои рекомендации для выгодной сдачи жилья в аренду дал ипотечный брокер Дмитрий Ракута. Его слова приводит «Газета.Ru».

В первую очередь нужно максимально освободить пространство в квартире: убрать из нее личные вещи и заменить старую мебель. Современные производители предлагают варианты, привлекательные как по внешнему виду, так и по цене. Существенно поднять ценник на аренду поможет косметический ремонт. Для того, чтобы освежить жилплощадь, достаточно лишь новых обоев, отмечает эксперт.

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При размещении объявления об аренде в сети стоит загрузить планировку квартиры. Эти сведения помогут потенциальным арендаторам сделать выбор в пользу вашего объекта, уверяет специалист. Смутно представляя интерьер и количество комнат, наниматель может и вовсе отказаться от аренды, предупреждает Ракута. Повысит привлекательность квартиры и видеообзор — ролик можно добавить к фотографиям в объявлении.

Перед заключением договора брокер советует зафиксировать первоначальное состояние жилплощади. Такая мера особенно полезна при заселении жильцов с маленькими детьми и животными. Таким образом будет легче доказать свою правоту при порче имущества. Кроме того, при подписании документов важно взять паспортные данные у всех проживающих. Первое время не повредит раз в месяц навещать арендаторов.

Ранее стали известны города России с самой дешевой арендой жилья. Лидерами рейтинга стали Саранск и Нижний Тагил. Снять комнату в этих городах можно за сумму в пределах 5,9-6,2 тысячи рублей.

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      Виктория Клабукова
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