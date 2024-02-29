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17:18, 29 февраля 2024Среда обитания

Названы города России с самой дешевой арендой жилья

Дешевле всего в России можно снять комнату в Саранске и Нижнем Тагиле

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Дешевле всего в России можно снять комнату в Саранске и Нижнем Тагиле. Города страны с самой высокой и самой низкой ставками аренды жилья назвал портал «Мир квартир». Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Арендовать комнату в Саранске можно за 5,9 тысячи рублей в месяц. В Нижнем Тагиле на это уходит 6,2 тысячи рублей. В Пензе аренда комнаты обойдется дороже всего на десять рублей. Далее в рейтинге следуют Ульяновск, Брянск и Тольятти. Самые высокие ставки аренды специалисты ожидаемо фиксируют в столице — в среднем за аренду комнаты в Москве просят 18 тысяч рублей. В Якутске ставка составляет 17,4 тысячи рублей, в Сочи — чуть больше 16 тысяч. На аренду комнаты в Санкт-Петербурге в месяц уходит около 13,8 тысячи рублей.

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Проанализировали эксперты и динамику цен за прошедший год. С февраля 2023 года сильнее всего выросла аренда комнат в Новокузнецке — на 68 процентов. В Череповце ставки поднялись почти на 44 процента. В Кемерово показатель приблизился к 42 процентам. За год ценник снизился лишь в двух городах — во Владивостоке (на 6 процентов) и Севастополе (на 1,5 процента).

В среднем по стране аренда комнат подорожала на 14 процентов. Рост цен преимущественно наблюдается в городах, где развивается промышленность, отметил гендиректор портала Павел Луценко. На местных предприятиях требуется рабочая сила. Общероссийская тенденция к подорожанию аренды комнат зависит от ситуации с ценами на съемное жилье. Наниматели не могут «потянуть» новые цены на квартиры и соглашаются на комнаты. Взять в аренду однокомнатную квартиру, к примеру, стало дороже на 20 процентов. Предложение аренды за год также сократилось — на 63 процента.

Ранее эксперты дали советы, как сэкономить на аренде жилья. Для этого стоит приглянуться к вариантам, расположенным либо на первых, либо на последних этажах дома, в особенности где отсутствует лифт. Выгоднее ценник и на жилплощадь с видом на шумную улицу. Чем дальше квартира от центра, тем закономерно дешевле, напоминают россиянам.

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      Виктория Клабукова
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