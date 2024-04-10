В России нарастили вылов рыбы

Росрыболовство: вылов рыбы и морепродуктов в России вырос на 2 % с начала года

С января по 10 апреля 2024 года в России выловили в общей сложности более 1,6 миллиона рыбы и морепродуктов, это на 2 процента больше в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства).

В ведомстве уточнили, что основной прирост обеспечили рыбаки Дальнего Востока. Там показатель вырос на 6 процентов и превысил отметку в 1,32 миллиона тонн.

В свою очередь, объемы вылова в Северном бассейне за этот период времени увеличились на 14,6 процента, почти до 157 тысяч тонн. Положительная динамика наблюдалась и в Азово-Черноморском бассейне. Там рыбаки добыли в общей сложности более 10,6 тысячи тонн (плюс 9 процентов к тому же периоду 2023-го), заключили в Росрыболовстве.

Положительная динамика вылова рыбы и морепродуктов сохраняется в России не первый месяц. Так, в начале марта в Росрыболовстве сообщали о приросте добычи на 9 процентов. В результате за первые три месяца в стране выловили более 1 миллиона тонн этих видов продукции.