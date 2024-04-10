Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:46, 10 апреля 2024Экономика

В России нарастили вылов рыбы

Росрыболовство: вылов рыбы и морепродуктов в России вырос на 2 % с начала года

Фото: Unsplash

С января по 10 апреля 2024 года в России выловили в общей сложности более 1,6 миллиона рыбы и морепродуктов, это на 2 процента больше в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства).

В ведомстве уточнили, что основной прирост обеспечили рыбаки Дальнего Востока. Там показатель вырос на 6 процентов и превысил отметку в 1,32 миллиона тонн.

В свою очередь, объемы вылова в Северном бассейне за этот период времени увеличились на 14,6 процента, почти до 157 тысяч тонн. Положительная динамика наблюдалась и в Азово-Черноморском бассейне. Там рыбаки добыли в общей сложности более 10,6 тысячи тонн (плюс 9 процентов к тому же периоду 2023-го), заключили в Росрыболовстве.

Положительная динамика вылова рыбы и морепродуктов сохраняется в России не первый месяц. Так, в начале марта в Росрыболовстве сообщали о приросте добычи на 9 процентов. В результате за первые три месяца в стране выловили более 1 миллиона тонн этих видов продукции.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России сообщило о крушении вертолета Ми-24 у побережья Крыма

      В Гагаузии протестующие захотели прорваться к месту встречи президента с мэрами

      Известный российский блогер рассказал о попытке повторить рекорд Гиннесса

      Заболевших во время похода на Камчатке туристов эвакуировали на вертолете

      ВСУ начали минировать земли сельхозназначения в Херсонской области

      Лукашенко посетит Россию ради встречи с Путиным

      Школьницу изнасиловали в туалете российского кинотеатра

      Раскрыт легкий способ управления гневом

      Крупнейшие страны не сдержали обещание по климату

      Захарова обвинила Запад в пособничестве террористическим атакам Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше