В России вырос вылов рыбы и морепродуктов

Росрыболовство: вылов рыбы и морепродуктов в России вырос на 9 % с начала года

С начала 2024 года суммарные объемы вылова рыбы и морепродуктов в России увеличились на 9 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и превысили отметку в 1 миллион тонн. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства).

Прирост был обеспечен во многом за счет рыбаков с Дальнего Востока. С начала 2024 года объем добычи рыбы и морепродуктов в этом регионе увеличился на 15 процентов и составил 864 тысячи тонн.

В свою очередь, вылов у рыбаков Северного бассейна за этот период времени вырос на 6 процентов, до 84 тысяч тонн. В Азово-Черноморском бассейне показатель увеличился на 21 процент и достиг уровня более чем в 8,8 тысячи тонн, резюмировали в агентстве.

Ранее в Росрыболовстве сообщили о росте вывоза российской рыбной продукции на 12 процентов по итогам 2023 года. За 12 месяцев показатель достиг отметки в 2,2 миллиона тонн. Основным рынком сбыта для российских экспортеров стал Китай. Покупатели из этой азиатской страны приобрели в общей сложности 1,21 миллиона тонн рыбной продукции из РФ.