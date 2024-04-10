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16:49, 10 апреля 2024Экономика

В российском городе в квартире аварийного дома рухнул потолок

В квартире аварийного дома в Ростове-на-Дону рухнул потолок

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В квартире аварийного дома в Ростове-на-Дону обрушился потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел днем в среду, 10 апреля, на втором этаже дома, расположенного по адресу улица Мечникова, 51 — в муниципальной квартире упал кусок бетона, осыпалась штукатурка и отошла стена. В результате ЧП пострадавших нет — в данный момент в этом помещении никто не живет.

Аварийный ростовский дом должны были расселить еще в 2018 году. Жильцы пожаловались, что многочисленные обращения к чиновникам не помогли решить эту проблему.

Ранее в апреле стало известно, что в Южноуральске Челябинской области потолок в школе 1952 года постройки едва не обрушился на головы людям.

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      Полина Кислицына
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