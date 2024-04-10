В российском регионе полицейский вымогал взятку в криптовалюте

В Карачаево-Черкессии задержан полицейский по подозрению в вымогательстве взятки

В Карачаево-Черкесии задержан начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков по подозрению в вымогательстве взятки в размере 1,8 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным ведомства, в октябре 2021 года фигурант расследовал серию преступлений, которые совершили трое жителей республики. Они проходили по делу о незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыту сильнодействующих средств. Тогда задержанный встретился с одной из участниц преступной группы и узнал, что на счете ее электронного кошелька хранится криптовалюта, эквивалентная 1,8 миллиона рублей. После этого полицейский потребовал перевести деньги на его электронный счет, угрожая потерпевшей привлечением к уголовной ответственности. Девушка в тот же день выполнила требование злоумышленника.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки с вымогательством в особо крупном размере. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

По данным правоохранителей, сотрудники УФСБ России провели обыски по местам жительства и службы задержанного. Также был проведен допрос потерпевшей, свидетелей и коллег подозреваемого. Уточняется, что оперативники изъяли предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Глазовский районный суд Удмуртии приговорил бывшего начальника отдела полиции по контролю за оборотом наркотиков к десяти годам лишения свободы и штрафу в 1,9 миллиона рублей за получение взятки от наркоторговцев.