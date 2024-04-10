В российском регионе сгорела мечеть

В Башкирии сгорела мечеть, пострадавших нет

В Буздякском районе Башкирии сгорела мечеть. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России в Telegram.

ЧП в селе Старые Богады произошло в ночь на 10 апреля.

В МЧС сообщили, что огнем было охвачено как само бревенчатое здание мечети, так и десятиметровый минарет. Пожар удалось локализовать на площади 36 квадратных метров, при этом были задействованы десять человек личного состава и семь единиц техники. Пострадавших нет.

Ранее в Кирове сгорела деревянная церковь. На кадрах с места происшествия видно, как пожарные пытаются сбить пламя, охватившее все здание. Церковь являлась копией церкви, построенной в резиденции президента России Владимира Путина на Валдае.