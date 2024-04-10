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11:13, 10 апреля 2024Россия

В российском регионе сгорела мечеть

В Башкирии сгорела мечеть, пострадавших нет

Фото: Telegram-канал «МЧС Башкортостан»

В Буздякском районе Башкирии сгорела мечеть. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России в Telegram.

ЧП в селе Старые Богады произошло в ночь на 10 апреля.

В МЧС сообщили, что огнем было охвачено как само бревенчатое здание мечети, так и десятиметровый минарет. Пожар удалось локализовать на площади 36 квадратных метров, при этом были задействованы десять человек личного состава и семь единиц техники. Пострадавших нет.

Ранее в Кирове сгорела деревянная церковь. На кадрах с места происшествия видно, как пожарные пытаются сбить пламя, охватившее все здание. Церковь являлась копией церкви, построенной в резиденции президента России Владимира Путина на Валдае.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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