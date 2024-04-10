В сети восхитились внешностью звезды сериала «Кухня» в бикини

Российская актриса и телеведущая Мария Горбань снялась в бикини и восхитила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 37-летняя звезда сериала «Кухня» позировала у бассейна под открытым небом во время отдыха. Знаменитость предстала перед камерой в черном бикини с белым принтом, которое подчеркивало ее стройную фигуру.

Также она дополнила образ солнцезащитными очками с ромбовидными линзами, серьгами-кольцами и браслетами. Артистка отметила, что в течение недели пьет по утрам сок сельдерея, который считает полезным.

Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях. «Какая у вас шикарная фигура!», «Вот это форма!», «Мария, вы прекрасны!», «Вы очень классная!» — заявили юзеры.

В январе Мария Горбань похвасталась новым автомобилем Range Rover Sport за 17 миллионов рублей.