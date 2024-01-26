Звезда сериала «Кухня» похвасталась машиной за 17 миллионов рублей

Российская актриса Мария Горбань похвасталась новым роскошным автомобилем. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя артистка опубликовала видео, на котором продемонстрировала вишневый Range Rover Sport с кожаным салоном черно-белого цвета и панорамной крышей. Стоимость новой машины звезда не раскрыла, однако известно, что цена автомобиля из аналогичной линейки составляет 16,7 миллиона рублей.

«У меня слезы сейчас пойдут от красоты этой нереальной. Добро пожаловать в нашу семью, моя вишня», — подписала пост Горбань.

Ранее в январе Клава Кока показала новый автомобиль за 20 миллионов рублей. 27-летняя знаменитость опубликовала видео, на котором показала Mercedes-Benz Maybach с белым салоном, выполненный в лавандовом цвете.