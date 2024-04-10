Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:34, 10 апреля 2024Бывший СССР

В СНГ рассказали об общих угрозах для стран организации

АТЦ СНГ: терроризм и кибератаки являются общими угрозами для стран содружества

Фото: Unsplash

Деятельность террористических организаций и кибератаки являются общими угрозами для стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявили на прошедшем в Москве XVII совещании начальников штабов национальных антитеррористических центров государств, входящих в Содружество, передает ТАСС.

«В ходе совещания даны оценки обстановки в сфере противодействия терроризму и экстремизму на пространстве СНГ, состоялся обмен национальным антитеррористическим опытом, определен комплекс мер по укреплению и развитию сотрудничества», — указано в сообщении пресс-службы Антитеррористического центра (АТЦ).

По словам участников совещания, основными факторами, влияющими на появление угроз террористического характера, являются события на Украине и Ближнем Востоке, а также высокая активность террористических организаций в Афганистане и в сирийско-иракской зоне.

Ранее депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал семью президента США Джо Байдена спонсорами терактов в России. По мнению парламентария, президентство Байдена сыграло с США злую шутку.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Игоря Стрелкова попросили отправить из колонии в зону СВО. Как он может попасть на фронт?

      Запашный раскритиковал одну особенность европейских мегаполисов

      Стали известны сроки запуска российско-белорусской группировки спутников ДЗЗ

      В МИД назвали невозможным диалог с США по кибербезопасности

      Мужские трусы стали трендом у женщин

      Продавший автомобиль террористам из «Крокуса» фигурант заявил о невиновности

      Пассажирка бизнес-класса сломала палец из-за неисправного кресла в самолете

      На Украине будут считать врученной недошедшую до адресата повестку

      ЦБ поддержал механизм борьбы с мошенничеством в отношении пожилых россиян

      Заподозренную во взятке замминистра российского региона взяли под домашний арест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше