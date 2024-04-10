В СНГ рассказали об общих угрозах для стран организации

АТЦ СНГ: терроризм и кибератаки являются общими угрозами для стран содружества

Деятельность террористических организаций и кибератаки являются общими угрозами для стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявили на прошедшем в Москве XVII совещании начальников штабов национальных антитеррористических центров государств, входящих в Содружество, передает ТАСС.

«В ходе совещания даны оценки обстановки в сфере противодействия терроризму и экстремизму на пространстве СНГ, состоялся обмен национальным антитеррористическим опытом, определен комплекс мер по укреплению и развитию сотрудничества», — указано в сообщении пресс-службы Антитеррористического центра (АТЦ).

По словам участников совещания, основными факторами, влияющими на появление угроз террористического характера, являются события на Украине и Ближнем Востоке, а также высокая активность террористических организаций в Афганистане и в сирийско-иракской зоне.

Ранее депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал семью президента США Джо Байдена спонсорами терактов в России. По мнению парламентария, президентство Байдена сыграло с США злую шутку.