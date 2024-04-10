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13:46, 10 апреля 2024Мир

В связанной с Байденом компании опровергли обвинения в финансировании терактов

Экс-директор Burisma Софоклеус опроверг обвинения в финансировании терактов в РФ

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Бывший директор связанной с семьей президента США Джо Байдена компании Burisma Holdings Андреас Софоклеус назвал фейком сообщения о финансировании компанией терроризма. С таким заявлением он выступил в комментарии РИА Новости.

Софоклеус прокомментировал обвинения в возможном финансировании терактов в России через Burisma Holdings. По его словам, юридическое лицо начало процедуру банкротства в 2022 году и прекратило существование в феврале 2023 года.

«Burisma Holdings никакого отношения к этому не имеет и не имела, и со счетов компании таких операций не было», — заявил экс-директор компании. Он исключил, что не знал о происходящем в Burisma из-за большой занятости, несмотря на руководящие должности в 215 юридических лицах. Софоклеус добавил, что вся деятельность компании велась в рамках закона.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал нонсенсом заявление Следственного комитета о спонсорах терактов в России. Он прокомментировал утверждение, что средства на организацию теракта поступали в том числе через Burisma, связанную с сыном Байдена Хантером.

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      Виктория Кондратьева
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