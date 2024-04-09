В США ответили на заявление Следственного комитета о спонсорах терактов в России
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ответил на заявление Следственного комитета России о спонсорах терактов в стране, передает РИА Новости.
Он считает нонсенсом утверждение ведомства о том, что для финансирования терроризма использовались средства, поступавшие в том числе через компанию Burisma, связанную с сыном американского президента Джо Байдена Хантером.
По словам Салливана, Россия «знает, что это ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация) совершило теракт в Москве», об этом также осведомлены и в Вашингтоне.
«Мы предупреждали о готовящейся террористической атаке, все остальное это шум», — сказал советник.
Ранее в Следственном комитете России назвали спонсоров терактов в РФ. По утверждению следователей, денежные средства поступали террористам через коммерческие организации, в том числе украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings. Эти деньги якобы использовались для осуществления терактов на территории РФ и за ее пределами на протяжении последних лет.
Сообщалось, что Burisma Holdings, принадлежащая Николаю Злочевскому, названному ключевым спонсором террористической деятельности Украины, связана с семьей президента США Джо Байдена. В Burisma работал Хантер Байден, сын американского президента.