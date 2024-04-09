Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:38, 9 апреля 2024Мир

В США ответили на заявление Следственного комитета о спонсорах терактов в России

Салливан счел нонсенсом заявление СК РФ о спонсорах терактов, включая Burisma
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Al Drago / Globallookpress.com

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ответил на заявление Следственного комитета России о спонсорах терактов в стране, передает РИА Новости.

Он считает нонсенсом утверждение ведомства о том, что для финансирования терроризма использовались средства, поступавшие в том числе через компанию Burisma, связанную с сыном американского президента Джо Байдена Хантером.

По словам Салливана, Россия «знает, что это ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация) совершило теракт в Москве», об этом также осведомлены и в Вашингтоне.

«Мы предупреждали о готовящейся террористической атаке, все остальное это шум», — сказал советник.

Ранее в Следственном комитете России назвали спонсоров терактов в РФ. По утверждению следователей, денежные средства поступали террористам через коммерческие организации, в том числе украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings. Эти деньги якобы использовались для осуществления терактов на территории РФ и за ее пределами на протяжении последних лет.

Сообщалось, что Burisma Holdings, принадлежащая Николаю Злочевскому, названному ключевым спонсором террористической деятельности Украины, связана с семьей президента США Джо Байдена. В Burisma работал Хантер Байден, сын американского президента.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкая журналистка получила убежище в России. Она критиковала официальную позицию Германии по СВО

      В США ответили на заявление Следственного комитета о спонсорах терактов в России

      Демобилизацию захотели исключить из закона об усилении мобилизации в ВСУ

      В США указали на стремительное ухудшение положения ВСУ

      Журналиста Зыгаря объявили в розыск

      В одном из затопляемых округов объявили принудительную эвакуацию

      В МЧС России рассказали о ситуации с паводком

      Стало известно о создании штаба НАТО в 140 километрах от границы с Россией

      Российские военные уничтожили в Одессе ЗРК IRIS-T

      В США заявили о будущих сражениях в космосе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше