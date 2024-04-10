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21:15, 10 апреля 2024Бывший СССР

В Запорожье узнали о прибытии роты польских наемников ВСУ

Рогов: до роты польских наемников ВСУ прибыли в Орехов Запорожской области

Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

В район города Орехов, находящегося под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), прибыли до роты польских наемников. Об этом ТАСС рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, иностранные бойцы могут направиться к участкам линии боевого соприкосновения у Работино, Малой Токмачки или Вербового.

Также Рогов отметил, что наемники ВСУ из Польши присутствуют на Украине с начала спецоперации. Обычно рота иностранцев проходит ротацию на передовой раз в месяц-полтора. «Они формально находятся в отпусках или отставке, они не польская армия, они сами по себе, действуют через украинский иностранный легион», — уточнил он.

Ранее телеканал CT24 узнал, что более 150 граждан Чехии воюют в составе ВСУ с разрешения президента Чехии Петра Павела и бывшего президента страны Милоша Земана. Отмечается, что в будущем число чешских наемников может только увеличиться: аппарат президента Чехии планирует упростить получение согласования совместно с правительством.

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      Марина Совина
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