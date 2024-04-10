Виктория Лопырева назвала неактуальными браслеты Cartier

Известная российская телеведущая, блогерша и модель Виктория Лопырева назвала неактуальным одно модное у знаменитостей украшение. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мисс Россия — 2003» ответила на вопросы подписчиков и рассказала, что в 2014 году перестала носить браслеты французского бренда Cartier. При этом она продемонстрировала архивное фото, где позировала с несколькими подобными украшениями на руке.

Кроме того, знаменитость прокомментировала, почему отказалась от данного вида ювелирных изделий. Ведущая заявила, что не считает их актуальными, однако отметила, что продолжает использовать другую продукцию марки. Так, она показала на видео часы указанной компании с золотистым ремешком и зеленым циферблатом.

В декабре 2023 года сообщалось, что Виктория Лопырева четыре месяца бесплатно жила в люксовом отеле Турции по «некоторой договоренности» со спонсором, который потребовал у нее 77,3 тысячи евро (около 8 миллионов рублей).