69-я параллель
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11:09, 10 апреля 202469-я параллель

Вильфанд спрогнозировал морозы до минус 32 градусов в двух регионах России

Вильфанд спрогнозировал морозы до минус 32 градусов в ЯНАО и на Таймыре

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На территорию двух регионов РоссииКрасноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ — придут аномальные морозы до минус 32 градусов. Об этом заявил научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

С 10 по 14 апреля в ЯНАО температура будет на 7-16 градусов ниже нормы и составит около минус 25-32 градусов, на Таймыре Красноярского края столбики термометров опустятся до минус 31 градуса. В Якутии же, в свою очередь, похолодает до минус 16-20 градусов ночью и 4-9 градусов днем.

Помимо этого, аномальный холод придет в Ханты-Мансийский автономный округ — там ожидается минус 17-24 градусов мороза, что на 7-14 градусов ниже нормы. Морозы придут в Иркутскую и Томскую области, где столбики термометров опустятся до 21 градуса ниже нуля.

Ранее Вильфанд пообещал части жителям страны аномальное тепло. В центре европейской части страны, по его словам, установится погода, соответствующая значениям второй половины мая.

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      Анастасия Шейкина
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