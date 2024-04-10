Водитель такси разбогател на 13 миллионов рублей благодаря чаевым клиента
Водитель такси из США разбогател благодаря тому, что купил выигрышный лотерейный билет на чаевые пассажира. Об этом сообщает UPI.
Райан Паш из города Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, получил от клиента 5 долларов (462 рубля) в качестве чаевых после поездки. Позже водитель заехал на заправку и решил приобрести билет мгновенной лотереи на полученные деньги.
Когда он стер защитный слой с билета, то обнаружил, что сорвал куш в размере 150 тысяч долларов (13,8 миллиона рублей). «Я был в полном шоке. У меня немного закружилась голова», — вспоминает свою реакцию Паш.
Победитель не сообщил, на что планирует потратить крупный денежный приз.
Ранее сообщалось, что житель США сорвал куш в лотерею и стал долларовым миллионером благодаря подарку отца. Мужчина рассказал, что отец время от времени дарит ему лотерейные билеты без повода.