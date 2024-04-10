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09:01, 10 апреля 2024Из жизни

Водитель такси разбогател на 13 миллионов рублей благодаря чаевым клиента

UPI: в США водитель такси купил лотерейный билет на чаевые клиента и сорвал куш

Фото: Art Markiv / Unsplash

Водитель такси из США разбогател благодаря тому, что купил выигрышный лотерейный билет на чаевые пассажира. Об этом сообщает UPI.

Райан Паш из города Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, получил от клиента 5 долларов (462 рубля) в качестве чаевых после поездки. Позже водитель заехал на заправку и решил приобрести билет мгновенной лотереи на полученные деньги.

Когда он стер защитный слой с билета, то обнаружил, что сорвал куш в размере 150 тысяч долларов (13,8 миллиона рублей). «Я был в полном шоке. У меня немного закружилась голова», — вспоминает свою реакцию Паш.

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Победитель не сообщил, на что планирует потратить крупный денежный приз.

Ранее сообщалось, что житель США сорвал куш в лотерею и стал долларовым миллионером благодаря подарку отца. Мужчина рассказал, что отец время от времени дарит ему лотерейные билеты без повода.

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