Введенный из-за радиации режим ЧС в российском городе отменили

В Хабаровске с 10 апреля сняли введенный из-за радиационного фона режим ЧС

В Хабаровске сняли режим чрезвачайной ситуации (ЧС), введенный пять дней назад из-за радиационного фона в Индустриальном районе города. Об этом сообщается на сайте администрации Хабаровска.

«Был обнаружен цезиевый элемент, который является частью подвижной химической мастерской, используемой для проверки работоспособности дозиметров. В настоящее время ведется расследование на предмет того, как этот предмет оказался на пустыре», — приводятся слова замначальника управления по делам ГО и ЧС администрации города Александра Шумилова.

Режим отменяется со среды, 10 апреля. Источник радиации изъяли для дальнейшего исследования, добавили в администрации.

Режим ЧС из-за радиации ввели в Индустриальном районе Хабаровска 5 апреля. Тогда подчеркивалось, что угрозы для местных жителей нет.