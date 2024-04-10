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08:31, 10 апреля 2024Россия

Введенный из-за радиации режим ЧС в российском городе отменили

В Хабаровске с 10 апреля сняли введенный из-за радиационного фона режим ЧС

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Хабаровске сняли режим чрезвачайной ситуации (ЧС), введенный пять дней назад из-за радиационного фона в Индустриальном районе города. Об этом сообщается на сайте администрации Хабаровска.

«Был обнаружен цезиевый элемент, который является частью подвижной химической мастерской, используемой для проверки работоспособности дозиметров. В настоящее время ведется расследование на предмет того, как этот предмет оказался на пустыре», — приводятся слова замначальника управления по делам ГО и ЧС администрации города Александра Шумилова.

Режим отменяется со среды, 10 апреля. Источник радиации изъяли для дальнейшего исследования, добавили в администрации.

Режим ЧС из-за радиации ввели в Индустриальном районе Хабаровска 5 апреля. Тогда подчеркивалось, что угрозы для местных жителей нет.

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      Анастасия Шейкина
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