Звезда «Русалочки» снялась в бикини через несколько месяцев после родов

Звезда фильма «Русалочка» Холли Бэйли показала фигуру в бикини после родов

Звезда фильма режиссера Роба Маршалла «Русалочка», актриса и участница музыкального дуэта Chloe x Halle Холли Бэйли снялась в купальнике через несколько месяцев после родов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя знаменитость показала стройную фигуру, позируя перед зеркалом дома. Так, она предстала перед камерой в бежевом бикини из фактурной ткани, включавшем в себя топ с треугольными чашками и V-образные стринги с заниженной талией и завязками на бедрах.

При этом артистка заплела волосы в дреды и отказалась от макияжа. В то же время она примерила золотистую цепочку с кулоном на шею и надела браслеты на руки и ноги.

Ранее возлюбленная актера Роберта Паттинсона английская модель и актриса Сьюки Уотерхаус показала фигуру через несколько дней после родов.