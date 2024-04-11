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12:51, 11 апреля 2024Ценности

54-летняя невеста Безоса пришла на ужин к Байдену в платье российского бренда

Невеста Безоса пришла на ужин к Джо Байдену в платье российского бренда Rasario

Фото: Tierney L. Cross / Globallookpress.com

Американская репортерша Лорес Санчес пришла на ужин, организованный президентом США Джо Байденом, в платье российского бренда Rasario. Соответствующие фото публикует New York Post.

54-летняя невеста миллиардера Джеффа Безоса появилась в Белом доме с женихом в шелковом платье красного цвета с кружевными декольте и рукавами. Известно, что стоимость платья, которое представлено в ассортименте люксовой марки в трех цветах, составляет 2300 долларов (213,6 тысячи рублей).

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В то же время в руках знаменитость держала блестящий клатч, а в качестве обуви она выбрала босоножки золотистого цвета. Волосы телезвезды уложили волнами, а на ее лицо визажисты нанесли макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней были массивные серьги и кольцо с бриллиантами.

Известно, что, помимо Санчес и Безоса, на мероприятии присутствовали актер Роберт Де Ниро, генеральный директор Apple Тим Кук, гендир JP Morgan Chase Джейми Даймон и министр финансов Джанет Йеллен.

В январе 2023 года Санчес вышла в свет в откровенной одежде. Она надела прозрачное кружевное платье в пол черного цвета, которое облегало ее фигуру, и нижнее белье в тон наряду.

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      Карина Черных
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